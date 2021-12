Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 dicembre 2021

Scende il numero di nuovi positivi a Roma e nel Lazio al Coronavirus. Come quasi tutti i lunedì, i dati fanno sorridere anche perché il numero di tamponi registrati è minore rispetto al resto della settimana. Oggi, in tutta la regione, su 16.751 tamponi molecolari e 18.938 tamponi antigenici per un totale di 35.689 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi, ossia 766 contagi in meno rispetto a domenica.

Sono invece 824 i nuovi positivi al Covid. Nelle ultime 24 ore, invece, si registrano 14 decessi e 893 guariti. Sono 904 i ricoverati (+76) e 119 i pazienti nelle terapie intensive (+2) negli ospedali del Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. Rispetto a dicembre 2020, ci sono 1.880 ricoveri in meno in area medica, 187 in meno in terapia intensiva e 36.237 isolati a domicilio in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio, sono 38.476 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 904 ricoverati, 119 in terapia intensiva e 37.453 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 411.753 e i morti 9.157 su un totale di 459.386 casi esaminati.

* Asl Roma 1: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 46 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 182 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 233 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 353 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 216 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.