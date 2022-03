Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 marzo 2022

Cala ancora il numero di pazienti positivi al coronavirus e ricoverati negli ospedali di Roma e nel Lazio. Oggi, su 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi, ossia 2.231 in meno rispetto a ieri.

A Roma, invece, nell'ultima giornata di sono riscontrati 1047 nuovi contati, mentre sono 665 i positivi delle ultime 24 ore nelle province del Lazio. Stando ai dati del bollettino di oggi, sono invece 19 i decessi e 6690 i guariti. Come detto, il dato che fa sorridere, arriva dagli ospedali. Sono 1.287 i ricoverati, 57 in meno rispetto al primo marzo, e 108 i pazienti gravi nelle terapie intensive, ossia otto in meno.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. È stata inoltre superata quota 13 milioni e 250 mila per quanto riguarda i vaccini complessivi. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

I casi Covid a Roma del 2 marzo

* Asl Roma 1: sono 417 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 424 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 206 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 202 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 169 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 665 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 304 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 178 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 90 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.