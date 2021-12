Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 dicembre 2021

Oggi nel Lazio su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi, ossia 172 in più rispetto a ieri. Sono 4 i decessi (-4) e 817 i guariti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali, si registrano 692 ricoverati (-4) e 93 malati nelle terapie intensive, tre in meno rispetto alla giornata di ieri.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. A Roma si registrano 926 nuovi positivi, mentre nelle province si registrano 397 nuovi casi. Nella giornata del primo dicembre sono state somministrate 51.418 dosi con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente. Nel Lazio superati i 9 milioni e 500 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose. Per quanto riguarda la terza dose, sono oltre 750mila quelle effettuate, pari a oltre il 15% della popolazione.

Sono 21.430 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 692 ricoverati, 93 in terapia intensiva e 20.645 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 396.593 e i morti 8.996 su un totale di 427.019 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 2 dicembre

* Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 425 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid 19 nei comuni della Provincia

* Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 284 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.