Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 aprile 2022

Aumentano i nuovi casi di Coronavirus nella provincia di Roma (+712) ma calano nel comune capitolino (-208). Diminuiscono leggermente i ricoveri, anche nelle terapie intensive mentre resta quasi invariato il rapporto tra nuovi positivi e tamponi, che cala solo dello 0,1% rispetto alla giornata di ieri.

“Nel Lazio su 10.069 tamponi molecolari e 50.149 tamponi antigenici per un totale di 60.218 tamponi, si registrano 9.115 nuovi casi positivi (+655), sono 4 i decessi (-5), 1.193 i ricoverati (-9), 76 le terapie intensive (-1) e + 6.648 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 4.065”.

Coronavirus: bollettino 2 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 30 marzo 2022 sono 130.033 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 128.764 sono in isolamento domiciliare, 1193 sono ricoverati non in terapia intensiva, 76 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.791 sono i pazienti deceduti e 1.163.697 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.304.521 casi.



Coronavirus a Roma 2 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 1.706 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 369 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.281 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

***Nelle province si registrano 2.491 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.013 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 970 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccini

Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.