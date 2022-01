Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 gennaio 2022

Oltre 1000 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio, con aumenti a Roma città e nei capoluoghi regionali con un calo nei Comuni della provincia capitolina. Continua il trend di crescita di positivi al Covid19 nel territorio regionale con un aumento di 1248 contagi. Nel complesso a Roma città sono 7.012 i positivi, 3.937 in provincia e e 3.585 nel resto del territorio regionale per un totale di 14.534 positivi nel Lazio rispetto ai 13.286 del 18 gennaio.

"Nel Lazio su 25.947 tamponi molecolari e 74.472 tamponi antigenici per un totale di 100.419 tamponi - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 14.534 nuovi casi positivi (+1.248), sono 18 i decessi (-8), 1.888 i ricoverati (+39), 204 le terapie intensive (-3) e + 5.487 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.012".

Coronavirus: bollettino 19 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 19 gennaio 2022 sono 238575 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 236483 sono in isolamento domiciliare, 1888 sono ricoverati non in terapia intensiva, 204 sono ricoverati in terapia intensiva. 9579 sono i pazienti deceduti e 481742 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 729896 casi.



Coronavirus a Roma 19 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 2.036 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.585 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 940 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 503 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 802 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Nel Lazio superata quota 12 milioni di somministrazioni e di queste 2,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 60% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.