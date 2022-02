Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 19 febbraio 2022

Resta stabile la curva dei nuovi casi covid a Roma e nel Lazio e, soprattutto, calando ancora i malati, liberando i posti letto negli ospedali. Oggi nel Lazio, su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovi casi positivi, ossia 827 meno rispetto a ieri. Sono invece 2484 quelli a Roma.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 18 decessi e 10568 guariti. Sono 1.659 i ricoverati (-80) e 148 i pazienti nelle terapie intensive (-10). "Prosegue il trend in discesa e il Lazio è la regione che ha la maggiore copertura vaccinale per gli over 50", ha detto l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

I dati dei vaccini

Il Lazio, secondo i dati forniti dalla struttura commissariale, è la Regione italiana che ha vaccinato di più la fascia over 50, infatti coloro che non hanno ad oggi eseguito nessuna somministrazione di vaccino anti Covid, togliendo i guariti, sono pari al 2,8% della popolazione interessata, nella fascia di età 50-59. Tre volte in meno la media nazionale che si attesta al 6,1%.

Anche nella fascia di età 60-69 anni il Lazio ha un’ottima performance con appena l’1,8% della popolazione interessata non vaccinata a fronte di una media nazionale del 4,8%. Tra i 70-79 anni mancano all’appello il 2,1%, metà della media nazionale che si attesta al 4,1%. Mentre tra gli over 80 solo lo 0,19% non si è vaccinato, tre volte in meno la media nazionale del 2,8%

I casi Covid a Roma del 19 febbraio

* Asl Roma 1: sono 918 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 877 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 689 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 426 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 523 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 661 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.489 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 414 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 659 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.