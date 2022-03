Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 marzo 2022

Sono 101.898 le persone attualmente positive a covid 19 nel Lazio, di cui 1.015 ricoverati, ventuno in meno rispetto a ieri, 75 in terapia intensiva (uno in più rispetto a giovedì) e 100.808 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.066.144 e i morti 10.631 su un totale di 1.17.8673 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Oggi nel Lazio su 11.149 tamponi molecolari e 46.537 tamponi antigenici per un totale di 57.686 tamponi, si registrano 9.004 nuovi casi positivi, 500 meno rispetto al 17 marzo. A Roma si contano 4186 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati registrati 12 decessi e 6.735 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,6%.

Superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l'81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40%.

I casi Covid a Roma del 18 marzo

* Asl Roma 1: sono 1.551 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.601 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.034 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 342 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 791 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.042 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.643 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 795 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.069 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 323 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 456 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.