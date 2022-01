Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 gennaio 2022

Quasi 7.000 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio, con aumenti nella Capitale (+1.462), nei Comuni della provincia e nei capoluoghi regionali. Numeri in aumento rispetto alle 24 ore precedenti che devono tener conto di un sensibile aumento dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (52.356 il 17 gennaio e 120.151 il 18 di gennaio). Nel complesso alla giornata di oggi sono 5.195 i casi di Covid19 a Roma città. 4.152 in provincia e 3.939 nel resto del territorio regionale per un totale di 13.286 casi positivi alla SarsCov2 nel Lazio.

"Nel Lazio su 22.945 tamponi molecolari e 97.206 tamponi antigenici per un totale di 120.151 tamponi, si registrano 13.286 nuovi casi positivi (+6.389), sono 26 i decessi (+9), 1.849 i ricoverati (+60), 207 le terapie intenstive (+3) e + 5.247 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a Roma città sono a quota 5.195. Notiamo dei segnali di rallentamento che devono essere consolidati nelle prossime settimane e stanno aumentando coloro che hanno fatto la dose di richiamo".

Coronavirus 18 gennaio 2022

Sono 229.546 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.849 ricoverati, 207 in terapia intensiva e 227.490 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 476.255 e i morti 9.561 su un totale di 715.362 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 18 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.438 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.363 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 394 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

Asl Roma 4: sono 944 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.513 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.695 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.939 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.099 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.498 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 974 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h



La situazione dei ricoverati in Italia

L'occupazione media di posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di area non critica degli ospedali italiani, in costante crescita nelle ultime settimane, è stabile da due giorni al 29%, ben al di sopra della soglia critica del 15%, e nelle 24 ore risulta aumentata cresce in 14 Regioni e Province autonome: Abruzzo con +1% si attesta al 30%, Calabria +1% al 42%, Friuli Venezia Giulia +1% al 31%, Lazio +1% (al 28%), Liguria con +2% (40%), Lombardia +1% (35%), Marche +1% al 28%, Molise +1% (14%), Provincia di Bolzano +1% (19%), Provincia di Trento +1% (26%), Puglia +1% (22%), Sicilia +1% (36%), Toscana +1% (26%) e Veneto +1% (26%). Al momento la Valle d'Aosta, con un'occupazione al 52%, anche se in calo del 17% nelle 24 ore, risulta la Regione con la percentuale più alta, Molise la più bassa, con il 14%.