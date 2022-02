Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 18 febbraio 2022

Si conferma il trend dei casi da coronavirus. Complessivamente sono 204.882 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.739 ricoverati, 158 in terapia intensiva e 202.985 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 812.813 e i morti 10.273 su un totale di 1.027.968 casi esaminati.

Oggi nel Lazio su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi, ossia 35 in più rispetto a ieri. A Roma, invece, se ne sono contati 2823. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 22 decessi e 12596 guariti. Sono 45 i ricoverati in meno rispetto a giovedì, e 7 i pazienti più gravi in meno. L'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, in una nota ha voluto ricordare l'importanza del vaccino: "Coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, possono effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione".

I casi Covid a Roma del 18 febbraio

* Asl Roma 1: sono 1.188 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 847 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 788 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 785 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 532 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 708 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.562 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 671 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 170 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 267 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.