Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 marzo 2022

Sono 99.641 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 1.036 ricoverati (sei in più rispetto a ieri), 74 in terapia intensiva (+5) e 98.531 in isolamento domiciliare. Oggi nel Lazio su 10.944 tamponi molecolari e 46.626 tamponi antigenici per un totale di 57.570 tamponi, si registrano 9.504 nuovi casi positivi, ossia 748 in più rispetto a ieri.

La variante omicron b2 rappresenta la metà dei casi. Sono invece 4329 i nuovi contagi a Roma. Nelle ultime 24 ore, sono 8 i decessi e 8312 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,5%. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.059.409 e i morti 10.619 su un totale di 1.169.669 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Aumenta l'incidenza

''L'allentamento delle misure non significa che il virus è sconfitto, ma passiamo ad una altra fase di convivenza con il virus e occorre comunque rispettare alcune regole, come mettere la mascherina al chiuso, e proseguire le vaccinazioni'', ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine dell'apertura del 48esimo congresso nazionale sindacale della Fimp, Federazione italiana medici pediatri, a Roma.

"Nel Lazio abbiamo l'indice Rt sotto 1 e un'incidenza settimanale in aumento di circa il 50%, siamo a circa 700 casi ogni 100mila abitanti, ma i ricoveri in area medica e in terapie intensiva continuano a scendere. - ha quindo aggiunto D'Amato - L'aumento dell'incidenza è legato anche alla bassa copertura vaccinale nelle fasce di popolazioni più giovani. Sono invece in aumento i positivi asintomatici, che però non hanno bisogno di cure".

I casi Covid a Roma del 17 marzo

* Asl Roma 1: sono 1.515 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.169 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 740 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.038 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.916 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 929 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.074 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 317 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.