Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 gennaio 2022

Cala il numero dei positivi, ma aumenta quello dei ricoverati. Continua l'altalena di dati, leggendo il bollettino del coronavirus a Roma e nel Lazio. Stando ai numeri diffusi oggi da Salute Lazio, oggi in tutta la regione su 14.756 tamponi molecolari e 37.780 tamponi antigenici per un totale di 52.536 tamponi, si sono registrati 6.447 nuovi casi positivi, ossia 6.547 in meno rispetto a ieri.

Sono 3 mila casi in meno rispetto al lunedì precedente. "È la riduzione più significativa delle ultime settimane", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. A Roma, invece, sono stati registrati 3733 contagi. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati però anche 17 decessi. Sono 5102 i nuovi guariti.

Per quanto riguarda gli ospedali sono 1.789 i ricoverati (+41) e 204 nelle terapie intensive. Sono 221.533 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 219.540 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 471.008 e i morti 9.535 su un totale di 702.076 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 17 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 1.932 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.575 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 669 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 627 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.189 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 317 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 516 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 203 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.