Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 16 gennaio 2022

Sono tornati ad aumentare, questa volta di quasi novecento casi, i nuovi positivi al Coronavirus riscontrati a Roma e nel Lazio. Il nuovo bollettino mostra un dato sostanzialmente in crescita del rapporto tra positivi e tamponi effettuati, ma resta invariato da ormai tre giorni il numero di pazienti in terapia intensiva mentre crescono leggermente i ricoverati.

“Nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 tamponi antigenici per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi (+898), sono 6 i decessi (-9) 1.748 i ricoverati (+14) 204 le terapie intensive (stabile) e + 4.225 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.406. Superata quota 2,8 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 54% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,9 milioni e l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta”.

Nel complesso, alla giornata del 16 gennaio 2022 sono 220.205 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 218.253 sono in isolamento domiciliare, 1748 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre restano fermi a 204 i pazienti in terapia intensiva. Sono 9521 le persone decedute e 465.906 quelle guarite.

I casi Covid a Roma del 15 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 3.204 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.605 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 597 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.084 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.995 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.083 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 826 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.236 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 465 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 556 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



Rispetto al 16 gennaio dell'anno scorso si sono registrati 1.046 ricoveri in meno in area medica, 82 in meno in terapia intensiva e 30 decessi in meno. Nel Lazio superata quota 11,9 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,8 milioni sono dosi di richiamo raggiunto il 54% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.