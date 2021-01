Coronavirus, a Roma 628 nuovi casi. Sono 1282 i contagi nelle ultime 24 ore nel Lazio

Alla vigilia del primo giorno in zona arancione, il Lazio fa registrare una discesa dei casi. Sono infatti 1282 i nuovi positivi rintracciati oggi nell'intero territorio regionale, grazie a 12mila tamponi molecolari. L'assessorato alla Sanità ha fornito anche i numeri dei test antigenici, 17mila, che porta il totale a 30 mila test in un solo giorno. Tasso di positività in discesa: 10% se si conta solo i molecolari, 4% se prendiamo in considerazione gli antigenici. Scendono i casi a Roma città, 628. Positivo il dato delle altre province del Lazio.

I dati di oggi 16 gennaio 2021

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.282 casi positivi (-112), 36 i decessi e +1.625 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive e sono stabili i decessi, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600.

Nella Asl Roma 1 sono 236 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 61, 71, 75, 87, 87, 88 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 237 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonove i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi di 66, 73, 73, 83, 86, 89 e 98 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 155 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 72, 77 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 129 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 201 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 70, 78, 85, 90 e 92 anni con patologie.

Nelle province si registrano 255 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 100 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 67, 68, 88, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 89 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 77, 83, 88 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 82, 87, 88, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 42 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.