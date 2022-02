Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 16 febbraio 2022

Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi il Lazio registra un record di guariti dal coronavirus, quasi il triplo rispetto al numero dei nuovi casi positivi. Nella giornata nella quale la regione annuncia di aver superato i 3,7 milioni di dosi booster effettuate, con il 78% di copertura della popolazione adulta che ha completato il ciclo vaccinale, i dati sorridono.

Oggi su 13.862 tamponi molecolari e 44.930 tamponi antigenici per un totale di 58.792 tamponi, si registrano 6.531 nuovi casi positivi, ossia 876 in meno rispetto a ieri. A Roma, il dato, racconta di 2816 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 23 i decessi e 17295 i guariti. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 1.844 i ricoverati (-34) e 166 i pazienti nelle terapie intensive (-9).

Sono 221.801 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, 219.791 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 783.160 e i morti 10.222 su un totale di 1.015.183 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 16 febbraio

* Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 780 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 342 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.