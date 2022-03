Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 marzo 2022

Salgono di nuovo sopra i diecimila, i nuovi positivi al coronavirus nel Lazio. Oggi su 12.799 tamponi molecolari e 55.571 tamponi antigenici per un totale di 68.370 tamponi, si registrano 10.562 nuovi casi positivi in tutta la regione, ossia 6.823 in più rispetto a ieri.

Sono 4705 i nuovi contagi invece e Roma e 3.440 quelli nelle altre città del Lazio. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 14 decessi e 6782 guariti. Sono invece 1.054 i ricoverati (+18) e 74 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. "L'accelerazione dei casi è dovuta in prevalenza a positivi asintomatici e reinfezioni", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Il virus non è sconfitto e il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, non può essere interpretato come un segnale di tana libera tutti".

I casi Covid a Roma del 15 marzo

* Asl Roma 1: sono 1.805 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.911 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 989 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 522 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 862 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.033 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.440 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.192 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.225 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 357 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 666 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.