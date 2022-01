Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 gennaio 2022

Sono scesi di oltre 3mila unità i nuovi positivi al Coronavirus riscontrati a Roma e nel Lazio. Dopo il boom fatto registrata nella giornata precedente, il nuovo bollettino mostra una flessione, con il numero di ricoveri in terapia intensiva che resta del tutto invariato.

“Nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10) 1.734 i ricoverati (+59) 204 le terapie intensive (stabile) e + 5120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6200. Superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta”.

Nel complesso, alla giornata del 15 gennaio 2022 sono 211.442 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 209.504 sono in isolamento domiciliare, 1734 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre restano fermi a 204 i pazienti in terapia intensiva. 9512 sono le persone decedute e 461.681 quelle guarite. In totale sono stati esaminati 682.635 casi.

I casi Covid a Roma del 15 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Open day dosi booste fascia 12-17 anni

Si terrà il 16 gennaio l’open day nelle strutture messe a disposizione da AIOP (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità.

L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

Open day anche presso la Asl di Rieti (ex Bosi) e la Asl di Latina (Ex Rossi Sud). Nella Asl di Frosinone open day baby (fascia 5-11 anni) presso Anagni, casa della salute di Ceccano, Pontecorvo e Atina.