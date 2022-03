Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 marzo 2022

Continuano, lentamente, a salire i contagi da coronavirus. Si registrano oggi, in tutta la regione Lazio, 6487 nuovi casi, con Roma città che sfiora quota 3000, fermandosi a 2993. Sono 42385 i tamponi effettuati. In diminuzione i decessi: quattro quelli di oggi, sei in meno di ieri, mentre sono 1035 i ricoverati e 73 le terapie intensive occupate. Domenica scorsa i nuovi casi erano 3923, a fronte di 1113 ricoverati e 98 terapie intensive occupate. A Roma città i nuovi casi era 1822. Insomma, il trend è decisamente al rialzo, almeno per quanto riguarda i nuovi casi.

I casi delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 1.126 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.095 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 772 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 376 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 756 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 322 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.