Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 gennaio 2022

Oltre 1.700 casi positivi di Coronavirus in meno nel Lazio rispetto alle 24 ore precedenti. Continua il trend di descrescita del Covid19 con numeri stabili a Roma città (-2 casi rispetto al bollettino del 12 gennaio), ed in calo nei Comuni della provincia capitolina (-899) e nei capoluoghi di provincia (-854). Nel complesso nella Capitale sono 5.061 casi, 2.801 in provincia, 2.410 nel resto del territorio regionale con un totale di 10.272 casi positivi nel Lazio.



"Nel Lazio su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755), sono 34 i decessi (+19 ma il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Incidenza in aumento e valore Rt stabile, casi in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana, due giorni di seguito in calo. Per la prima volta nelle ultime settimane c'è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri".

Coronavirus: bollettino 13 gennaio 2022

Nel complesso, alla giornata del 13 gennaio 2022 sono 194403 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 192579 sono in isolamento domiciliare, 1620 sono ricoverati non in terapia intensiva, 204 sono ricoverati in terapia intensiva. 9472 sono i pazienti deceduti e 451357 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 655232 casi.

Coronavirus a Roma 13 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.293 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.203 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 645 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 815 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.341 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.410 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 327 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 629 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Non vaccinati in terapia intensiva

Come scrivono da SaluteLazio, "il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati. Questi alcuni dei dati più significativi che emergono dalla rilevazione di Aopi, l’Associazione degli Ospedali pediatrici italiani, che ha attivato un sistema di monitoraggio settimanale dei pazienti Covid - bambini e adolescenti - ricoverati sia in area medica che in area critica. La raccolta dati è effettuata dalle quindici realtà italiane più importanti nell’ambito delle cure dei più piccoli e dei giovanissimi".

Campagna vaccinale

Sul fronte della campagna vaccinale, "per il secondo giorno consecutivo sono state oltre 70 mila le somministrazioni eseguite nel Lazio e di queste oltre 6 mila sono le prime dosi di vaccino. Il 25% in più del target assegnato dalla struttura commissariale. Sono state superate le 2,6 milioni di dosi booster coprendo il 50% della popolazione over 12 anni - spiegano dall'unità di crisi Covid della regione Lazio -. Le somministrazioni totali sono 11,7 milioni. Obiettivo arrivare entro il mese a 3,5 milioni di dosi booster superando così il 70% della popolazione adulta con la massima copertura".