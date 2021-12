Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 dicembre 2021

Come capita spesso i lunedì, i dati sul Coronavirus sono in calo. Meno tamponi fatti e meno positivi registrati, seppure ancora sopra i mille. Oggi, nel Lazio, su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi, ossia 495 in meno rispetto a ieri.

A Roma, invece, si contano 753 nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 8 decessi e 466. Resta invece sempra da monitorare il numero di malati: sono 821 i ricoverati (+39) negli ospedali e 114 i pazienti nelle terapie intensive (+2) dei plessi nel Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. i casi a roma città sono a quota 753.

Sono 30.080 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 821 ricoverati, 114 in terapia intensiva e 29.145 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 405.193 e i morti 9.081 su un totale di 444.354 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato. Riespetto all'anno scorso, ci sono 2.116 ricoveri in meno in area medica, 227 in meno in terapia intensiva, 54.186 isolati a domicilio in meno e 19 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.

Coronavirus a Roma 13 dicembre 2021

* Asl Roma 1: sono 207 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 501 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 54 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 334 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 205 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.