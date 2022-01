Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 gennaio 2022

Quasi 5mila casi di Coronavirus in meno rispetto a sette giorni fa con numeri in calo a Roma e nel Lazio. Sono in diminuzione i positivi alla SarsCov2 nel territorio regionale. Numeri in calo nella Capitale, dove alla giornata di oggi mercoledì 12 gennaio si registrano 5.063 casi (-761 rispetto alle 24 ore precendenti) e nel Lazio, dove i casi sono scesi da 12.788 a 12.027. Tremilasettecento i positivi nei Comuni della provincia capitolina e 3.264 nei capoluoghi regionali.

"Nel Lazio su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 tamponi antigenici per un totale di 109.539 tampomni, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 16 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.939 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno".

Coronavirus: bollettino 12 gennaio 2022

Nel complesso, alla giornata del 12 gennaio 2022 sono 188372 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 186541 sono in isolamento domiciliare, 1629 sono ricoverati non in terapia intensiva, 202 sono ricoverati in terapia intensiva. 9438 sono i pazienti deceduti e 447150 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 644960 casi.

Coronavirus a Roma 12 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale, nel Lazio superata quota 11,6 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.