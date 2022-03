Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 marzo 2022

Sono 97.345 le persone attualmente positive a covid 19 nel Lazio, di cui 1.046 ricoverati (9 in più rispetto a ieri), 73 in terapia intensiva (sei in meno) e 96.226 in isolamento domiciliare. Cala ancora il numero di pazienti contagiati e ricoverati negli ospedali di Roma e del Lazio.

Oggi nel Lazio, su 10.060 tamponi molecolari e 42.684 tamponi antigenici per un totale di 52.744 tamponi, si registrano 6.052 nuovi casi positivi, ossia 84 in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, sono 2823 i nuovi contagi. Sono 17 i decessi e 8199 i guariti segnalati nelle ultime 24 ore.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.016.445 e i morti 10.563 su un totale di 1.124.353 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

I casi Covid a Roma dell'11 marzo

* Asl Roma 1: sono 1.055 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.020 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 380 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 504 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.682 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 526 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 199 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 290 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nel lazio oltre 97% tra vaccinati e guariti

"Nella nostra Regione coloro, dai 12 anni in su, che non hanno neanche una dose di vaccino sono 152.890. Di questi un terzo nella fascia 40-49 anni (54.129), mentre sono oltre 27 mila nella fascia 30-39, e oltre 21 mila nella fascia 50-59 anni. Nonostante la copertura dei vaccini più le guarigioni sia la più alta al livello nazionale con oltre il 97%, rimangono fortemente esposte ancora queste fasce di popolazione che invitiamo alla vaccinazione per evitare delle complicanze. Nella giornata di ieri, tra i decessi, vi è stato un uomo di 48 anni senza alcuna vaccinazione", dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.