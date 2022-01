Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 gennaio 2022

Torna a salire il numero dei nuovi positivi al coronavirus, a Roma e nel Lazio, nelle ultime 24 ore. Così come sale anche il numero dei ricoverati. Oggi nel Lazio su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 tamponi antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788 nuovi casi positivi, ossia 3.348 in più rispetto a ieri.

Sono invece 5336 i nuovi contagiati a Roma. Nelle altre province della regione si registrano 3.874 nuovi casi. Nell'ultima giorna, si contano 43 decessi (il dato è alto poiché comprende recuperi di notifiche) e 3153 guariti. Sono in totale 1.583 i ricoverati (+65 rispetto a ieri) e 196 i pazienti nelle terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%.

Sono 181.353 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, 179.574 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 442.157 e i morti 9.423 su un totale di 632.933 casi esaminati.

I casi Covid a Roma dell'11 gennaio 2022

* Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 3.874 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.