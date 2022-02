Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 11 febbraio 2022

Continua a calare la curva di nuovi contagi, sia a Roma che nel Lazio. Nell'ultimo bollettino del coronavirus di oggi, 11 febbraio, emerge come su 22.465 tamponi molecolari e 58.651 tamponi antigenici per un totale di 81.116 tamponi, si registrano nel Lazio 6.722 nuovi casi positivi, ossia 1.411 in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, sono 3025 i nuovi contagi.

Nelle ultime 24 ore, si segnalano anche 24 decessi e 10577 guariti. Calano anche i pazienti negli ospedali, sono 1.989 i ricoverati (-5) e 184 i positivi al covid nelle terapie intensive (-7). Dati che fanno sorridere e che presto, sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, porteranno effetti positivi anche alla pressione sugli ospedali.

La variante Omicron 2 nel Lazio

"Tra le sequenze classificate come Omicron, 2.090 (97%) sono risultate lignaggio BA.1 (o relativo sotto-lignaggio BA.1.1) e 70 BA.2 (3%)", la cosiddetta 'Omicron 2'. Lo evidenzia la flash survey dell'Istituto superiore di sanità (Iss), indagine relativa al 31 gennaio. La sotto-variante Omicron 2 "è stata segnalata in 16 regioni e province autonome: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto", si legge nel report.

I casi Covid a Roma del 11 febbraio

* Asl Roma 1: sono 964 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.146 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 915 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 630 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 625 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.