Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 aprile 2022

Cala il numero di nuovi positivi, sale invece quello dei ricoverati. È quanto emerge nel bollettino dei dati sul contagio da coronavirus nel Lazio. Oggi su 7.076 tamponi molecolari e 18.752 tamponi antigenici per un totale di 25.828 tamponi, si registrano 3.780 nuovi casi positivi, ossia 2.635 in meno rispetto a ieri.

A Roma, invece, si contano 2216 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, sono 15 i decessi e 5460 i guariti. Sono 1.199 i ricoverati, 54 in più rispetto a domenica. Mentre sono 68 i pazienti in cura nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%.

"Domani partiranno le prime somministrazioni per la quarta dose a Rieti e successivamente in tutte le altre asl. - ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Sarà possibile, a partire dai prossimi giorni, prenotare secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

I casi Covid a Roma dell'11 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 801 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 563 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 852 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 118 i nuovi casi e 2 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 321 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 738 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 289 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 134 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 123 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.