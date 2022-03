Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 marzo 2022

Cala ancora la pressione negli ospedali di Roma e nel Lazio, ma il covid circola ancora e non bisogna allentare la presa. È il pensiero dell'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ha così commentato il bollettino del 10 marzo. "Oggi, su 10.275 tamponi molecolari e 40.169 tamponi antigenici per un totale di 50.444 tamponi, si registrano 6.136 nuovi casi positivi, ossia 494.

A Roma, invece, sono 2693. Nelle ultime 24 ore, sono 17 i decessi e 9123 i guariti. Cala, come detto, il numero di pazienti. Sono 1.037 i ricoverati (-36 in meno rispetto a ieri) e 79 le terapie intensive (-10). Diminuisce l'incidenza su base settimanale che si attesta a 459 ogni 100 mila abitanti, mentre era 544 la scorsa settimana. Il valore rt è stabile sotto 1.

"È in calo l'occupazione della rete ospedaliera. Il virus circola non bisogna abbassare l’attenzione e soprattutto occorre fare la dose booster anche per coloro che sono stati positivi (dopo 120 giorni)", ha sottolineato D'Amato.

I casi Covid a Roma del 10 marzo

* Asl Roma 1: sono 920 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.036 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 737 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 306 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 549 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 713 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.875 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 578 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 383 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.