Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 aprile 2022

Resta stabile il numero di nuovi positivi al coronavirus nel Lazio. Oggi in tutta la regione, su 6.274 tamponi molecolari e 36.530 tamponi antigenici per un totale di 42.804 tamponi, si registrano 6.415 nuovi casi positivi ossia 840 in meno rispetto a ieri.

Sono invece 2954 i nuovi casi a Roma e 1.908 nelle altre città del Lazio. Nelle ultime 24 ore si registrano 5 decessi e 3546 guariti. Sono invece 1.145 i ricoverati (+30) e 68 le terapie intensive (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate.

I casi Covid a Roma del 10 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 1.050 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.003 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 901 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 312 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 575 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 666 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 1.908 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 729 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 603 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 312 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.