Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 1 gennaio 2022

Quasi 4mila nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio (+ 3.868) con i contagi che oltrepassano la soglia dei 12mila. Dopo l'annuncio del passaggio in zona gialla lunedì 3 gennaio, continuano ad aumentare i casi di Covid19 nel Lazio. Aumenti importanti che si registrano a Roma (+ 4.266), in provincia (+832) e nel resto del territorio regionale (+550). Nel complesso nella Capitale sono 6.752 i positivi alla SarsCov2, 2.576 nei comuni della provincia e 3.017 nei capoluoghi regionali. Nel Lazio i contagi di questo primo giorno del 2022 sono arrivati a 12.345.

"Nel Lazio su 33.300 tamponi molecolari e 80.138 tamponi antigenici per un totale di 113.438 tamponi - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 12.345 nuovi casi positivi (+3.868), sono 6 i decessi (-4), 1.154 i ricoverati (-8), 153 le terapie intensive (-1) e +979 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.752. Da lunedì andremo in zona gialla. Attenzione al rispetto delle regole"

Coronavirus: bollettino 01 gennaio 2022

Nel complesso, alla giornata del 1 gennaio 2022 sono 83481 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 82174 sono in isolamento domiciliare, 1154 sono ricoverati non in terapia intensiva, 153 sono ricoverati in terapia intensiva. 9275 sono i pazienti deceduti e 424863 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 517619 casi.



Coronavirus a Roma 01 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 1.698 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 4.037 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.017 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 857 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.017 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.248 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.272 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 308 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.