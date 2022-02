Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 1 febbraio 2022

Oltre 5.500 nuovi casi di Coronavirus nel Lazio. Aumentano i contagi a Roma e nel territorio regionale. Dati che come ogni martedì devono tener conto di un cospicuo aumento dei tamponi effettuati rispetto alla giornata di domenica (+68.310). Nuovi contagi che si registrano nella Capitale (5.222 rispetto ai 3.865 di ieri), nei comuni della provincia romana (3.142 in totale con un aumento di 1.509 casi) e nei capoluoghi regionali (3.767 a fronte dei 1.117 del 31 gennaio). In totale nel Lazio sono 121.131 i positivi alla SarsCov2 (+5.516 rispetto ai dati di lunedì).

"Nel lazio su 19.067 tamponi molecolari e 107.379 tamponi antigenici per un totale di 126.446 tamponi - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 12.131 nuovi casi positivi (+5.516), sono 25 i decessi (-4), 2.081 i ricoverati (-64), 198 le terapie intensive (-8) e +11.829 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.222. deciso calo dei ricoveri e delle terapie intensive. I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno. Record di ricoveri pediatrici, rivolgo un appello a prenotare il vaccino".

Coronavirus: bollettino 1 febbraio 2022

Nel complesso, alla giornata del 1 febbraio 2022 sono 287.015 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 284.736 sono in isolamento domiciliare, 2.081 sono ricoverati non in terapia intensiva, 198 sono ricoverati in terapia intensiva. 9.848 sono i pazienti deceduti e 596.626 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 894.489 casi.

Coronavirus a Roma 1 febbraio 2022

Asl Roma 1: sono 1.684 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.971 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.567 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 762 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.110 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.270 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.767 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.492 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 301 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 767 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Fine dello stato d'emergenza

Pandemia e stato di emergenza che, come annunciato dall'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato a margine della presentazione a Roma del tram "Uniamo", promosso dalla Federazione italiana malattie rare e dedicato alle malattie rare, dovrebbe avviarsi verso la fine. La fine dello stato di emergenza è una "scelta che spetta al Governo, ma credo che, visti i dati attuali, andremo verso fine dello stato di emergenza il 31 marzo". Assessore che ha poi aggiunto: "Dobbiamo andare verso una semplificazione" delle regole. "Aspettiamo domani che uscirà il decreto, speriamo che sia chiaro per le famiglie e per le scuole perché abbiamo la necessità di semplificare la vita a chi ha completato il percorso di vaccinazione" anti-Covid.