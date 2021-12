Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 1 dicembre 2021

Oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi, ossia 385 in più rispetto a ieri. Sono 8 i decessi (-2) e 938 i guariti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali, si registrano 696 ricoverati (-12) e 96 malati nelle terapie intensive, in linea con la giornata di ieri, quando erano 97.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. A Roma si registrano 901 nuovi positivi, mentre nelle province si registrano 397 nuovi casi. Il dato odierno dei positivi è leggermente inferiore a quello del primo dicembre 2020, ma con oltre 2500 ricoveri in meno, 256 terapie intensive in meno, 68mila cittadini in meno in isolamento domiciliare e 56 decessi in meno.

Sono 20.441 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 696 ricoverati, 96 in terapia intensiva e 19.649 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 395.776 e i morti 8.992 su un totale di 425.209 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 1 dicembre

* Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid 19 nei comuni della Provincia

* Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

* Asl di Frosinone: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 132 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h