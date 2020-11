Coronavirus, nel Lazio attualmente positive 87934 persone

Il virus rallenta, i contagi anche. Inizia a piegarsi la curva del Coronavirus a Roma e nel Lazio. La soglia d'allerta resta comunque alta. Sì perché i dati delle terapie intensive restano preoccupanti e anche ieri in crescita: 355, tre in più del giorno prima. Tanti anche i decessi, 69. Il numero degli attualmente positivi sfiora le 88.000 unità. La maggior parte di essi è in isolamento domiciliare a casa: 84172. Diminuiscono di un'unità i ricoverati: sono 3407. Sfiorano quota 24mila i guariti: sono infatti 23910, rispetto ai 22334 delle 24 ore precedenti. Il totale dei casi esaminati da inizio pandemia supera quota 114mila, fermandosi a 114128.

Ieri su oltre 24 mila tamponi nel Lazio (1612 in meno rispetto a ieri) si sono registrati 2276 casi positivi al Coronavirus (+16). La stima del valore Rt, invece, rimane stabile sotto a 1 (0.8). "Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno. - spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati".

"Grazie ai cittadini e alle cittadine, agli operatori della sanita' e agli amministratori del Lazio, in primo luogo i sindaci, perchè solo grazie alla collaborazione siamo riusciti a ottenere in questa seconda ondata il contenimento dei contagi. Le regole funzionano e solo attraverso queste, finchè non c'è il vaccino, si puo' contenere la curva. Anche quanto sta avvenendo in questi giorni lo conferma. La curva cala se ci sono regole e se le regole si rispettano". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa online, a proposito dei dati che riguardano il Lazio e che dimostrano un Rt stabile allo 0,88, facendo passare la regione a un rischio moderato.



I nuovi casi Covid a Roma: il bollettino del 27 novembre

Nella Asl Roma 1 sono 556 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciannove sono ricoveri. Si registrano diciassette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 515 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentododici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano venti decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 235 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

I contagi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 97 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 139 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 165 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

569 casi e nove decessi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 569 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 260 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventisette i casi con link a RSA San Michele di Aprilia dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano tre decessi di 69, 80 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 52, 83 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 87, 89 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 85 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.