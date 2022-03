Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 9 marzo 2022

Oltre 500 casi di Coronavirus in meno nel Lazio rispetto a martedì, con un aumento di poco più di 50 positivi nella Capitale. Continua il trend di decrescita dei casi di Covid19 nel territorio regionale (- 572 rispetto alle 24 ore precedenti). Nel complesso sono 2.540 i casi a Roma città, 1.516 nei comuni della provincia e 1.586 nei capoluoghi regionali per un totale di 5.642 positivi alla SarsCov2 nel Lazio.

"Nel Lazio su 18.933 tamponi molecolari e 38.807 tamponi antigenici per un totale di 57.740 tamponi, si registrano 5.642 nuovi casi positivi (-572), sono 13 i decessi (-2), 1.073 i ricoverati (+13), 89 le terapie intensive (-3) e +7.327 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.540. Si riduce il divario tra i guariti e i nuovi casi. Fine stato di emergenza non significa un tana libera tutti. E' importante che coloro che sono stati positivi e non hanno fatto la dose booster la facciano trascorsi i 120 giorni".

Coronavirus: bollettino 9 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 9 marzo 2022 sono 102.513 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 101.351 sono in isolamento domiciliare, 1.073 sono ricoverati non in terapia intensiva, 89 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.529 sono i pazienti deceduti e 999.123 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.112.165 casi.

Coronavirus a Roma 9 marzo 2022

Asl Roma 1: sono 961 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 640 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 488 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.586 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 290 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Emergenza Ucraina

Per quanto concerne l'accoglienza della popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina, come spiega ancora l'assessore D'Amato: "Sta proseguendo la campagna di vaccinazione Covid e pediatrica con una buona adesione rivolta ai profughi provenienti dall’Ucraina e al momento non ci vengono segnalate criticità. Poiché l’Ucraina, inserita dall’OMS tra i paesi ad elevata endemia di tubercolosi (TBC), è stato istituito presso l’Istituto Spallanzani un ambulatorio dedicato alla sorveglianza per la tubercolosi dei migranti e verrà somministrato un apposito questionario di screening con l’obiettivo di ridurre il ritardo diagnostico nella popolazione rifugiata, di prevenire l’acquisizione di farmacoresistenza e di ridurre la trasmissione".

"A Civitavecchia una donna ucraina è giunta alla 38° settimana di gravidanza ed è stata presa in cura presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale San paol. Attivo da questa mattina anche l’hub di Ostiense che insieme a quello di Termini è il secondo polo attivo a Roma dedicato a cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 2 mila tessere stp (straniero temporaneamente presente). Si registra una buona adesione alle vaccinazioni".

Sono 12 ad oggi i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù provenienti dall'Ucraina, a cui si aggiungono altri 2 bambini visitati e già dimessi. I piccoli pazienti, con diverse patologie, hanno raggiunto in questi giorni con mezzi propri la città di Roma, aiutati spesso da familiari o associazioni, e sono stati presi in cura dal Sistema sanitario regionale. Il più piccolo ha quasi 2 mesi, il più grande 15 anni di età.