Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 marzo 2022

Poco più di 200 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio (con un aumento di 166 positivi nella Capitale rispetto alle 24 ore precedenti). Sono in leggero aumento ma costanti i casi di Covid19 nel territorio regionale alla data di oggi, sabato 5 marzo. Numeri in calo invece nei comuni della provincia (-7) con un aumento di 73 casi nei capoluoghi regionali. Nel complesso a Roma città sono 1876 i casi in totale, 953 in provincia di Roma e 934 nel resto del territorio regionale per un totale di 3.934 positivi alla SarsCov2 nel Lazio.

"Nel Lazio su 9.264 tamponi molecolari e 29.497 tamponi antigenici per un totale di 38.761 tamponi, si registrano 3.934 nuovi casi positivi (+232), sono 5 i decessi (-15), 1.126 i ricoverati (-43), 92 le terapie intensive (+1) e +6.843 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.876".

Coronavirus: bollettino 5 marzo 2022

Nel complesso, alla giornata del 5 marzo 2022 sono 114.148 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 112.930 sono in isolamento domiciliare, 1.126 sono ricoverati non in terapia intensiva, 92 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.493 sono i pazienti deceduti e 969.301 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.093.942 casi.

Coronavirus a Roma 5 marzo 2022

Asl Roma 1: sono 491 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 774 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 237 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.105 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 355 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 470 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 260 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Emergenza Ucraina

Attivo il servizio di assistenza destinato ai cittadini provenienti dall’ucraina, possibile effettuare tamponi, vaccini ed il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (STP) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.