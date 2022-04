Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 aprile 2022

Oltre 6mila nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio, con aumenti a Roma, in provincia e nei capoluoghi regionali. Sono in aumento i casi di Covid19 nel territorio regionale rispetto alle ultime 24 ore. Dati che devono tenere conto di un considerevole aumento del numero di tamponi effettuati (+ 37.442). Nel complesso nella Capitale sono 4.636 i positivi alla SarsCov2, 2.473 in provincia e 2.794 nel resto del Lazio per un totale di 6.067 positivi al Coronavirus.

"Nel Lazio su 9.315 tamponi molecolari e 52.921 tamponi antigenici per un totale di 62.236 tamponi, si registrano 9.903 nuovi casi positivi (+6.069), sono 10 i decessi (+1), 1.146 i ricoverati (-51), 78 le terapie intensive (+5) e +4.306 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi a Roma città sono a quota 4.636".

Coronavirus: bollettino 5 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 5 aprile 2022 sono 133.217 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 131.993 sono in isolamento domiciliare, 1.146 sono ricoverati non in terapia intensiva, 78 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.814 sono i pazienti deceduti e 1.180.760 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.324.791 casi.

Coronavirus a Roma 5 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.864 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.176 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 479 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.005 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 989 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.794 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 858 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.071 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

Vaccino antinfluenzale

Somministrate oltre 1 milioni e 274 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 448 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.