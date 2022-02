Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 febbraio 2022

Restano sotto quota 2500 i casi positivi al Coronavirus a Roma città. Dopo il record di guarigioni fatto registrare ieri, un altro segnale positivo dato dalla diminuzione dei nuovi casi che diminuiscono in tutte e tre le Asl del comune di Roma. I casi a Roma città sono 2.387 (-200). Sono invece 1.529 i nuovi casi nella provincia capitolina. Nel complesso nel Lazio i positivi al Covid19 sono 5.361.

“Nel Lazio su 11.334 tamponi molecolari e 39.455 tamponi antigenici per un totale di 50.789 tamponi, si registrano 5.361 nuovi casi positivi (-278), sono 17 i decessi (+3), 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e +11.751 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. i casi a Roma città sono a quota 2.387. In calo l’incidenza ed il valore RT. La prima arriva a 676 per 100mila abitanti (870 la scorsa settimana). Il valore RT scende a 0,74, rispetto allo 0,94 della scorsa settimana. Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive”.

Coronavirus: bollettino 24 febbraio 2022

Nel complesso, alla giornata del 24 febbraio 2022 sono 164.289 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 162.596 sono in isolamento domiciliare, 1.553 sono ricoverati non in terapia intensiva, 140 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.376 sono i pazienti deceduti e 884.280 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.058.945 casi.

Coronavirus a Roma 22 febbraio 2022

* Asl Roma 1: sono 1.015 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 484 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 679 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.445 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 455 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 553 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.