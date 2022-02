Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 febbraio 2022

Scendono i casi positivi al Coronavirus registrati nella città di Roma nelle ultime 24 ore. A fronte dei 6356 di ieri sono calati di 717 casi, per un totale di 5639 nuovi positivi. Anche i decessi sono diminuiti come i ricoverati. Scendono anche nei comuni della provincia, dove sono in tutto 1636, contro i 1963 della giornata di martedì 22 febbraio ( -327). Nel complesso nel Lazio i positivi al Covid19 sono 5639.

“Nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+) e1 +18.918 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. i casi a Roma città sono a quota 2.527. Oggi nuovo record di guariti. Partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante è che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione. Da domani (24 febbraio ndr) aperte le prenotazioni sul portale regionale. Chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio non deve fare nulla, verrà contattato da un’equipe mobile”.

Coronavirus: bollettino 23 febbraio 2022

Nel complesso, alla giornata del 23 febbraio 2022 sono 170.696 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 168.937 sono in isolamento domiciliare, 1.620 sono ricoverati non in terapia intensiva, 139 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.359 sono i pazienti deceduti e 872.529 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.053.584 casi.



Coronavirus a Roma 23 febbraio 2022

*Asl Roma 1: sono 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 644 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 744 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.476 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.