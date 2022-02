Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 febbraio 2022

Tornano sotto quota 2.000 i casi di Coronavirus a Roma città. Continua il trend di decrescita dei positivi alla SarsCov2 nella regione Lazio. Dati che come ogni lunedì devono tener conto di un cospicuo numero di tamponi effettuati in meno rispetto al bollettino di domenica (33.859 a fronte dei 45.581 delle 24 ore precedenti). Nel complesso nella Capitale sono 1.746 gli attuali positivi al Covid19, 856 nei comuni della provincia capitolina e 519 nel resto del territorio regionale. In totale nel Lazio i casi di Coronavirus sono 3.121 (- 1.796 rispetto ai 2.120 del 20 di febbraio).

"Nel Lazio su 8.745 tamponi molecolari e 25.114 tamponi antigenici per un totale di 33.859 tamponi, si registrano 3.121 nuovi casi positivi (-1.796), sono 24 i decessi (+13), 1.683 i ricoverati (+42), 148 le terapie intensive (+1) e +9.452 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.746. I guariti rappresentano il triplo dei casi positivi e Roma torna sotto quota duemila. Da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino novavax prima e seconda dose a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno le somministrazioni della quarta dose per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione".

Coronavirus: bollettino 21 febbraio 2022

Nel complesso, alla giornata del 21 febbraio 2022 sono 190.630 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 188.799 sono in isolamento domiciliare, 1.683 sono ricoverati non in terapia intensiva, 148 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.326 sono i pazienti deceduti e 840.633 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.041.589 casi.

Coronavirus a Roma 21 febbraio 2022

Asl Roma 1: sono 803 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 488 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 455 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 364 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 321 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 519 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 128 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 184 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 78 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 129 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Lazio fuori dalla zona gialla in due settimane

Lazio che nonostante il calo dei casi si trova ancora in zona gialla. Ad indicare i tempi previsti per tornare in zona bianca l'assessore D'Amato a margine della presentazione dei progetti del Pnrr nella Asl Roma 1: "Ci vorranno ancora un paio di settimane per tornare a una situazione di assoluta normalità".