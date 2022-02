Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 febbraio 2022

Poco più di 500 nuovi positivi al Coronavirus a Roma, con un aumento di 137 casi nel Lazio. Rimane stabile la curva dei contagi da Covid19 nel territorio regionale, dove, come in tutta Italia, da domani 11 febbraio non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina in strada. Nel complesso nella Capitale sono 4.067 i positivi alla SarsCov2, 2.117 nei comuni della provincia capitolina e 1.949 nei capoluoghi regionali. In totale nel Lazio i casi positivi sono 8.133 (il 9 febbraio erano 7.996).

"Nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi (+137), sono 15 i decessi (-25), 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e +11.699 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a roma città sono a quota 4.067. si riduce l’incidenza del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100 mila (ultima rilevazione era a 1.505). Il tasso di occupazione delle terapie intensive é al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo. Per la fascia 5/11 anni abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato né prenotato. Ad oggi somministrate in questa fascia oltre 222 mila vaccini tra prima e seconda dose. il vaccino è sicuro".

Coronavirus: bollettino 10 febbraio 2022

Nel complesso, alla giornata del 10 febbraio 2022 sono 257.343 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 255.158 sono in isolamento domiciliare, 1.994 sono ricoverati non in terapia intensiva, 191 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.084 sono i pazienti deceduti e 710.377 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 977.804 casi.



Coronavirus a Roma 10 febbraio 2022

Asl Roma 1: sono 1.184 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.396 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.487 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 637 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 951 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.949 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 673 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 776 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 165 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Per quanto concerne la campagna vaccinalae sono state somministrate oltre 1 milioni e 235 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 444 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.