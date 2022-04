Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 8 aprile 2022

Una lieve diminuzione dei casi di Coronavirus nel Lazio con un trend che continua a scendere. Sono infatti in diminuzione i positivi al Covid19 nel territorio regionale. Stabili a Roma (+ 2 rispetto alle 24 ore precedenti), con un decremento in provincia (- 461) e nei capoluoghi regionali (- 285). Nel complesso nella Capitale sono 3.628, 1.395 nell'hinterland capitolino e 1.826 fra Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti per un totale di 6.849 positivi alla SarsCov2 nel Lazio (- 742).

"Nel Lazio su 9.546 tamponi molecolari e 37.546 tamponi antigenici per un totale di 47.092 tamponi, si registrano 6.849 nuovi casi positivi (-742), sono 8 i decessi (-7), 1.164 i ricoverati (+9), 72 le terapie intensive (-4) e +7.352 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.628. Si stanno completando i preparativi per la missione del team sanitario dell’istituto Spallanzani a Aighet in Romania al confine con l’Ucraina, la partenza e’ prevista domenica. Voglio ringraziare gli operatori dello Spallanzani, punto di riferimento anche nell’assistenza ai profughi ucraini".

Coronavirus: bollettino 8 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 8 aprile 2022 sono 137.452 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 136.216 sono in isolamento domiciliare, 1.164 sono ricoverati non in terapia intensiva, 72 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.846 sono i pazienti deceduti e 1.198.715 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.347.013 casi.

Coronavirus a Roma 8 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.407 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.209 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.012 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 572 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 672 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.826 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 742 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 268 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.