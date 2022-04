Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 aprile 2022

Oltre 2mila casi in meno di Coronavirus nel Lazio, con i positivi in diminuzione nella Capitale, nei comuni della provincia e nei capoluoghi regionali. Sono infatti 3.898 i positivi al Covid19 a Roma città (- 738 rispetto alle 24 ore precedenti), 1.822 in provincia (- 651) e 2.062 nel resto del territorio regionale (- 732). In totale nel Lazio sono 7.782 i casi di SarsCov, rispetto ai 9.903 di martedì 5 aprile.

"Nel Lazio su 9.796 tamponi molecolari e 42.913 tamponi antigenici per un totale di 52.709 tamponi, si registrano 7.782 nuovi casi positivi (-2.121), sono 9 i decessi (-1), 1.152 i ricoverati (+6), 81 le terapie intensive (+3) e +5.383 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - . Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.898. Bene ministro Speranza su prescrizione dei medici di medicina generale degli antivirali".

Coronavirus: bollettino 6 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 6 aprile 2022 sono 135.607 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 134.374 sono in isolamento domiciliare, 1.152 sono ricoverati non in terapia intensiva, 81 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.823 sono i pazienti deceduti e 1.186.143 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.332.573 casi.

Coronavirus a Roma 6 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.532 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.268 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.098 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 396 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 670 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 756 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.062 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 707 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 782 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 320 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.