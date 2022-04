Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 aprile 2022

Quasi 8.000 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio, con un aumento di 3.454 casi nella Capitale. Sono in aumento i casi di Covid19 a Roma e nel territorio regionale. Un importante incremento che, rispetto all'ultimo bollettino del 19 aprile, deve tenere conto di un cospicuo aumento dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (+ 44.667 rispetto ai dati di martedì). Nel complesso a Roma città sono 4.926 i positivi alla SarsCov2, 2.539 nei comuni della provincia e 3.216 fra Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina per un totale di 10.681 casi nel Lazio (ieri erano 7.947).



"Nel Lazio su 8.727 tamponi molecolari e 55.559 tamponi antigenici per un totale di 64.286 tamponi, si registrano 10.681 nuovi casi positivi (+7.941), sono 14 i decessi (+1), 1.151 i ricoverati (-23), 69 le terapie intensive (+2) e +8.248 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.926. I casi tornano a salire, bisogna mantenere alta l’attenzione e rispettare i corretti comportamenti. importantissima la quarta dose per gli over 80".

Coronavirus: bollettino 20 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 20 aprile 2022 sono 149.519 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 148.299 sono in isolamento domiciliare, 1.151 sono ricoverati non in terapia intensiva, 69 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.967 sono i pazienti deceduti e 1.262.304 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.422.790 casi.

Coronavirus a Roma 20 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 2.041 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.585 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.300 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 961 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.049 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.216 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 874 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.421 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 579 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 420 mila vaccini complessivi, superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.