Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 aprile 2022

Quasi 650 casi in meno di Coronavirus nel Lazio. Sono ancora in calo i positivi al Covid19. Rispetto alle ultime 24 ore sono infatti meno 424 a Roma città, meno 245 in provincia e meno 120 fra Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Nel complesso in questa Pasqua 2022 sono 3.147 nella Città Eterna, 1.417 nei comuni della provincia e 1.571 nel resto del territorio regionale per un totale di 6.198 nel Lazio.

"Nel Lazio su 5.916 tamponi molecolari e 34.212 tamponi antigenici per un totale di 40.128 tamponi, si registrano 6.198 nuovi casi positivi (-696), sono 5 i decessi (-2), 1.166 i ricoverati (-25), 68 le terapie intensive (-1) e +3.442 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.147. Voglio rivolgere un augurio di buona pasqua a tutte le nostre operatrici e gli operatori sanitari".

Coronavirus a Roma 17 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.243 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 927 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 977 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 278 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 538 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 1.574 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 467 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 681 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 169 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 257 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 400 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.