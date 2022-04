Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 aprile 2022

Oltre 5mila casi di Coronavirus in più nel Lazio, con Roma che segna un + 2.118 rispetto all'ultimo bollettino diffuso dalle Asl. Sono in aumento i positivi al Covid19 nel territorio regionale. Dati che rispetto a quelli resi noti l'11 aprile devono tener conto di un considerevole quantità di tamponi in più eseguiti (60.050 a fronte di 35.122). In totale a Roma città sono 4.334 i positivi alla SarsCov2, 2.106 nei comuni della provincia e 2.616 fra Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone per un totale di 9.065 casi.

"Nel Lazio su 9.187 tamponi molecolari e 51.763 tamponi antigenici per un totale di 60.950 tamponi, si registrano 9.056 nuovi casi positivi (+5.276), sono 17 i decessi (+2), 1.184 i ricoverati (-15), 71 le terapie intensive (+3) e +6.729 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato -. il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%. I casi a Roma città sono a quota 4.334. rivolgo un invito alla cautela e al rispetto dei corretti comportamenti soprattutto in questi giorni di festività".

Quarta dose di vaccino

Sono partite questa mattina a Rieti le prime somministrazioni. "Da giovedì al via in tutte le Asl, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda - prosegue D'Amato - che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiam"o.

Coronavirus: bollettino 12 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 12 aprile 2022 sono 141.332 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 140.077 sono in isolamento domiciliare, 1.184 sono ricoverati non in terapia intensiva, 71 sono ricoverati in terapia intensiva. 10.887 sono i pazienti deceduti e 1.221.300 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.373.519 casi.

Coronavirus a Roma 12 aprile 2022

Asl Roma 1: sono 1.783 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.386 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.165 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 429 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 823 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 854 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.616 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 763 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.105 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 269 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 479 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 400 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.