Pandemia e caro bollette: la primavera dei ristoratori romani sarà un inferno

Aumentano i costi, diminuiscono i consumi, lievitano i prezzi e a rimetterci sono esercenti e clienti. Prima il lockdown, poi l’aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron, infine il ‘caro bollette’. Variabili e condizioni che non lasciano spazio a dubbi: si annuncia una stagione in salita per i ristoratori romani già provati dall’assenza di turisti, dalle chiusure di uffici e negozi e dallo smartworking che di fatto ha svuotato parte della città, soprattutto nel centro storico.

È dal cuore della Capitale che gli operatori del settore hanno lanciato un grido d’aiuto partecipando all’iniziativa ‘Blackout dinner’. E intanto, tra contributi regionali e supporto prima psicologico e poi legale, i ristoratori guardano al futuro con incertezza.

Resta un dato, quello fornito da Confcommercio: nel 2021 si è registrato un calo di consumi nei pubblici servizi pari al 30% e il timore è che i fattori già citati possano far impennare l’indice delle chiusure delle attività. Nel frattempo, il 10% dei ristoratori – secondo i dati di FIEPET – ha aumentato i prezzi al pubblico.

I dati di Confcommercio registrano un calo di consumi

Meno turisti in arrivo nella Capitale dall'inizio del lockdown, negozi chiusi e un numero considerevole di dipendenti in lavoro da remoto. Insomma, nel Centro storico - in particolare - come nel resto della città, girano meno persone e i consumi sono diminuiti notevolmente. I dati registrati da Confcommercio, infatti, hanno denunciato un calo di consumi pari al 30% nei pubblici servizi durante il 2021. “La situazione non è rassicurante. Anche il Natale e i saldi di stagione hanno segnato un più 15% ma rispetto al 2020 quando eravamo praticamente in lockdown. Ad oggi la grande paura è che la variante Omicron, l’aumento oggettivo dei contagi, l’assenza di turisti e l’aumento dei prezzi al consumo e dei costi generali possano far impennare l’indice delle chiusure” ha commentato Romolo Guasco, direttore Confcommercio Roma.

Il supporto psicologico

Dall'inizio del lockdown in tanti sono stati costretti ad abbassare la serranda definitivamente. All'origine delle chiusure la crisi economica che in parte ha svuotato i portafogli, e in parte ha colpito la psiche e le fragilità. Per rispondere alle richieste di aiuto e sostenere commercianti e imprenditori è nato - a pochi mesi dalla pandemia - lo sportello ‘Mi Reinvento’ targato Confcommercio e gestito da Maria Rita Accatino, psicologa e psicoterapeuta, oltre che consulente presso il tribunale penale e civile di Roma, voluto da 'Terziario Donna'.

Lo sportello si è implementato nel periodo successivo con lo scopo di ampliare il ventaglio di consulenze da rivolgere agli associati: “Abbiamo aperto lo sportello per fronteggiare inizialmente le conseguenze della crisi economica, poi abbiamo implementato a seguito dell’esplosione della pandemia e delle problematiche ad essa connesse”. Per Accatino, infatti, i problemi lavorativi si ripercuotono anche nella vita di coppia e nell’equilibrio familiare.

“Rappresentiamo una soluzione ponte – ha spiegato – La prima consulenza è gratuita, poi l’associato viene indirizzato allo specialista di riferimento che può essere un avvocato, un immobiliarista, a seconda delle problematiche”. Secondo i dati forniti da Accatino sono più le donne ad aver chiesto un aiuto rispetto agli uomini, in entrambi i casi si tratta di commercianti, imprenditori, di singoli ma anche di aziende che vogliono sostenere i dipendenti. Tra le problematiche più diffuse, la crisi economica, l’avvento e l’utilizzo dell’e-commerce soprattutto per commercianti più anziani, conflitto generazionale. La sede dello sportello è in viale Beethoven, in zona Eur. Il servizio è dedicato agli associati di Confcommercio.

La protesta dei ristoratori “Spegniamo la luce per non spegnere il lavoro”

A complicare la vita dei ristoratori, già provati dalla crisi pandemica, anche il ‘caro bollette’ su luce e gas. Per dire ‘no’ a tutto questo, i ristoratori del Centro storico, riuniti sotto la sigla ARCS – Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma – hanno aderito alla protesta contro il caro bollette di luce e gas andata in scena la sera di giovedì tra le strade della Capitale.

Per un’ora gli addetti ai lavori hanno spento le luci dei loro locali unendosi in un’unica voce: ‘Spegniamo la luce per non spegnere il lavoro’. L’iniziativa dal titolo ‘Blackout dinner’ - nata a Milano da un’idea di Andrea Graziano - ha visto la partecipazione di molti altri ristoratori in tutta Italia. Già perché gli aumenti decisi dal Governo Draghi rischiano di mettere in difficoltà non solo l’attività di ristorazione ma l’intero indotto.

“Ci troviamo di fronte ad un rincaro che non può essere del 200% rispetto a ottobre 2021, soprattutto dopo i due anni trascorsi con la pandemia. Il comparto è destinato a morire e con noi tutta la filiera e tutti i dipendenti” ha commentato Lorenzo Lisi del Ristorante Pierluigi a margine della protesta. “Gli aumenti sono visibili su ogni segmento della filiera: fornitori dell’agroalimentare, carne, pesce, pane, uova, ma anche i semplici trasporti sono aumentati di costo oppure il cartone per i contenitori e così via. Con prezzi alle stelle e inflazione senza freni, un intero comparto va allo schianto. Aumentare i prezzi al nostro pubblico non sarà la soluzione, in quanto i rincari luce e gas arriveranno anche a loro” ha precisato.

Ad aprile i prezzi al pubblico aumenteranno

Se Sparta piange, Atene non ride. Già perché se da un lato aumentano i costi delle materie prime e delle bollette per i ristoratori, dall’altro lato – a cascata – aumentano i prezzi per i clienti. “Ad oggi circa il 10% ha aumentato – seppure minimamente – i prezzi al pubblico ma la percezione è che da aprile in poi la percentuale aumenti” ha spiegato al nostro giornale Claudio Pica, responsabile FIEPET - Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Roma e Lazio. E la spiegazione è semplice: oltre il caro bollette, sono aumentati anche i costi delle materie prime, tra i più evidenti pasta e carne.

In supporto dei ristoratori è arrivata la Regione Lazio con il bonus Km 0: il fondo nazionale che consente il rimborso del 50% ristoranti, bar, hotel, botteghe e negozi della filiera agroalimentare sull’acquisto di prodotti laziali. “Si spera che il fondo (ad oggi di 10milioni di euro ndr) possa aumentare” ha aggiunto Pica spiegando che la paura più grande dei commercianti è la mancata proroga della cassa integrazione ordinaria. Intanto, in primavera, molti ristoratori toccheranno con mano il ‘caro bollette’, perché in tanti ancora sono legati a vecchi contratti con le società di servizi.