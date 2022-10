Caro energia: a Roma la "bolletta sospesa" per le famiglie a rischio morosità

Il caro-bollette che sta colpendo le famiglie romane arriva in Diocesi. Il cardinale Angelo De Donatis, infatti, ha indetto una raccolta speciale di fondi tra tutti i parrocchiani della Capitale per sostenere le spese di chi non ce la fa.

Una "bolletta sospesa" che ha come obiettivo quello di evitare morosità e conseguenti distacchi delle utenze da parte delle società fornitrici di luce e gas. In molti casi, infatti, gli importi sono talmente alti da essere ingestibili anche con una rateizzazione, soprattutto se i redditi sono estremamente bassi.

"Oggi e nei prossimi mesi a Roma, come nel resto del Paese - ha fatto sapere il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi capitolina - per un numero sempre maggiore di persone e famiglie sta venendo meno la possibilità di pagare le rispettive bollette di consumo e di energia elettrica e del gas". Per questo il porporato ha scritto ai parroci della Città Eterna chiedendo di promuovere una raccolta straordinaria di offerte "per una bolletta sospesa".

Giuseppe Surace, fino al 2021 viceparroco di Santa Felicita a Fidene e oggi nello stesso ruolo a San Filippo Apostolo su via Cassia, conferma la necessità e l'attualità della proposta di De Donatis: "Già da tempo ci capita di pagare le bollette per chi è più in difficoltà - fa sapere - e adesso con quello che sta succedendo e con la crisi economica è ancora più difficile per determinate famiglie arrivare a fine mese. A Fidene abbiamo pagato i conti di diversi nuclei e anche qui a San Filippo con la Caritas vorremmo fare un lavoro diversificato seguendo quanto è stato indicato dal cardinale".