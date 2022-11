"Bolletta sospesa" l'iniziativa della Caritas a sostegno delle famiglie che non riescono a pagare le bollette

Domenica 13 novembre 2022 in occasione della Giornata mondiale dei poveri la diocesi di Roma ha organizzato una raccolta straordinaria per sostenere le famiglie che non riescono a pagare le bollette energetiche.

La propost, "Bolletta sospesa" è stata annunciata dal cardinale vicario Angelo De Donatis secondo cui l'iniziativa può proporre un atto di solidarietà concreta in un periodo segnato dalla sofferenza fra guerre, e i problemi economici e non legati alla pandemia. Dichiara il vicario: "Oggi e nei prossimi mesi a Roma, come nel resto del Paese, per un numero sempre maggiore di persone e famiglie sta venendo meno la possibilità di pagare le rispettive bollette di consumo di energia elettrica e del gas. Il mio pensiero non può non andare alle famiglie fragili".

Le offerte libera per a una bolleta sospesa come spiega il vicario saranno destinate al Fondo Famiglia della Caritas diocesana e saranno usate come sostegno alle persone e famiglie più in difficoltà come anziani soli, bambini, malati gravi e varie disabilità.

Le donazioni saranno possibili tramite Bonifico con IBAN Banco Posta: IT 50 F 07601 03200 001021945793, Conto corrente postale 001021945793 intestati a Caritas Roma ONLUS (Via Casilina Vecchia 19 – 00182 Roma) con Causale: “Bolletta sospesa”.