Un bolide luminoso attraversa Roma, le immagini riprese dai cittadini

Una scia luminosa che ha illuminato il cielo e un boato. Una scia che nella serata di domenica ha attraversato gran parte di Roma e dell'Italia. Centinaia le segnalazioni di avvistamenti da parte degli utenti. Non è chiaro si trattasse di un bolide, un frammento che entra in collisione con l'atmosfera, o se fosse ancora il passaggio di Starlink.

Tante le segnalazioni tra Valle Muricana e la zona di Monte Mario. Diverse persone sono state attirate dal bagliore in movimento e qualcuno è riuscito anche a filmarlo. I video hanno iniziato a circolare sui social. A vederla anche Fabrizio Savioli: "Stavo portando a spasso il cane quando poco dopo le 19:30 l'ho visto. Ero vicino casa".

Secondo alcuni l'oggetto luminoso sarebbe rimasto fermo per diversi secondi, per poi sparire nel buio. Una descrizione che potrebbe far pensare all'avvistamento dei satelliti di Starlink, il sistema per la connessione internet a banda ultralarga messo in orbita dalla società SpaceX di Elon Musk.