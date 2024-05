Tre monumenti a tinte “blu Balestra”: l’omaggio di Roma per il centenario dello stilista

Il 3 maggio avrebbe compiuto 100 anni Renato Balestra. A celebrare il suo compleanno ha provveduto la città dove, nel novembre del 2022, è deceduto: la Capitale.

I monumenti illuminati

In occasione del centenario del celebre stilista, tre iconici monumenti sono stati illuminati con il colore tanto caro a Balestra: il suo blu. "Venerdì 3 maggio abbiamo reso omaggio al maestro Renato Balestra illuminando dalle 20 di ieri alle 2 di questa notte, con il suo inconfondibile blu, tre monumenti iconici di Roma famosi in tutto il mondo: la scalinata di Trinità dei Monti, il palazzo del Campidoglio e Porta Pinciana a via Veneto” ha spiegato l’assessore alla moda ed allo sport Alessandro Onorato.

Un omaggio all'artista

“È il giusto omaggio a uno stilista che ha fatto la storia della moda italiana e della città di Roma” ha aggiunto Onorato che, a proposito dell’iniziativa, ha auspicato che le immagini “dalla forte potenza evocativa” possano fare il giro del mondo per “onorare al meglio la memoria di Balestra, che ha sempre voluto far splendere questa città all'estero”.