Stop ai treni per l'aeroporto di Fiumicino: sabato 20 aprile si viaggerà con i bus

I treni Leonardo Express da Termini a Fiumicino saranno cancellati. Sabato 20 aprile per chi vuole raggiungere lo scalo di Roma con i mezzi pubblici dovrà utilizzare i bus sostitutivi, a causa di alcuni lavori di manutenzione programmati tra le stazioni di Ponte Galeria e Roma Ostiense, dalle ore 10 alle ore 16.

I lavori, spiegano da Ferrovie dello Stato, possono essere eseguiti solo al raggiungimento di determinate temperature, per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l'intervento. Tali interventi, del valore di circa 1,3 milioni euro, vedranno impegnati 200 tra operai e tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici.

Ma c'è di più. Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione ferroviaria subirà modifiche anche sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto e FL5 Roma–Civitavecchia.

Linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, i treni si fermano a Ostiense

Tutti i treni da/per Fara Sabina/Poggio Mirteto/Orte, dalle ore 11 alle 14:30 circa, si fermeranno a Roma Tiburtina o a Roma Ostiense. Nella tratta interrotta - tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto - sarà attivo un servizio bus. I mezzi effettueranno tutte le fermate. I viaggiatori diretti o provenienti da Roma Tiburtina potranno utilizzare i treni della linea FL3 da/per Roma Ostiense.

Leonardo Express, linea ferma e bus sostitutivi

La circolazione tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto sarà interrotta dalle 10.00 alle 16.00 circa, quindi in quella fascia oraria tutti i treni del servizio Leonardo express saranno cancellati. Per garantire la mobilità dei viaggiatori nella tratta interrotta, sarà predisposto un servizio bus no-stop tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

I bus effettueranno le fermate nelle seguenti località:

Roma Termini: fermata Cotral su via Giolitti altezza civico 38;

Fiumicino Aeroporto: via Generale Felice Santini altezza parcheggio D fronte uscita stazione ferroviaria. Per la partenza dei bus verranno impegnate l'area del Kiss&Go e l'area ex fermata TPL.

Roma-Civitavecchia

Per quanto riguarda la linea FL5 alcuni treni sono interessati a modifiche orarie da Roma Ostiense, giungendo a destinazione con un posticipo di 5 minuti.

Il personale di Customer Care sarà presente nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto per fornire informazioni e assistenza alla clientela. Le biglietterie delle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto saranno regolarmente aperte. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.