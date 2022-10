I fogli di via non fermano gli ambientalisti, blocco stradale su via Cristoforo Colombo

I fogli di via obbligatori non fermano gli attivisti per l'ambiente. Nonostante il divieto di ritorno nella Capitale notificato ad 11 persone dalla polizia nella giornata di ieri, con il divieto per loro di poter tornare nella Capitale per un periodo compreso tra sei mesi ed un anno, ancora un blocco stradale, attuato venerdì mattina su via Cristoforo Colombo, all'altezza degli archi dell'acquedotto di Porta Ardeatina. I manifestanti sono poi stati spostati di peso dalla polizia che ha liberato la strada in direzione Roma Centro. Tutti identificati la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il blitz è scattato alle 9:00 di venerdì 21 ottobre quando 12 attivisti ed attiviste di Ultima Generazione hanno bloccato l’accesso alle auto a Porta Ardeatina. Obiettivo, come spiegano gli ambientalisti: "portare all’attenzione dei politici e della cittadinanza la richiesta di interrompere gli investimenti in combustibili fossili e di accelerare sulle rinnovabili. Con gli attivisti anche Maria Letizia Ruello, 63 anni, ricercatrice in scienze e tecnologie dei materiali presso l’università Politecnica delle Marche, nuovamente in strada con la coalizione di cittadini in lotta per la giustizia climatica e sociale. I partecipanti all’azione di questa mattina hanno sempre mantenuto un comportamento non violento, resistendo passivamente alle reazioni dei cittadini e all’intervento delle forze dell’ordine".

Cinque blocchi stradali in una settimana

Con quello di stamattina salgono a cinque i blocchi stradali attuati da Ultima Generazione in una settimana. I primi due episodi sono avvenuti il 12 ottobre scorso sulla via Salaria ed in viale Marco Polo; il terzo il 17 ottobre sul grande raccordo anulare, all’altezza della Nomentana/Casal Monastero e l’ultimo, avvenuto mercoledì mattina (19 ottobre), sempre sul grande raccordo anulare, nella zona dell’Ardeatina. In tutti e 4 gli episodi i blocchi sono stati rimossi dalla polizia di Stato in pochissimo tempo e gli attivisti sono stati identificati dai distretti e dai commissariati competenti per territorio.

La resistenza civile

Ultima Generazione fa parte di A22, rete di circa 10 campagne nazionali di resistenza civile nonviolenta in lotta per la giustizia climatica, compresa Just stop oil, in Inghilterra. La resistenza civile nonviolenta funziona, è la storia a provarlo. Celebri esempi, quali tra i tanti Gandhi e Martin Luther King, hanno vinto importanti battaglie con la lotta nonviolenta. È necessità storica ora una lotta simile per arginare il collasso eco-climatico: il potere, da solo, non lo farà. Portare pressione e mettere in discussione i poteri forti guida a un cambiamento reale.

"In Inghilterra le dimissioni della premier britannica Liz Truss appaiono in piacevole coerenza con queste pressioni, che da settimane attiviste e attivisti di Just stop oil esercitano sul governo. Non tutto ciò che è legale è giusto, e viceversa - spiegano in una nota gli ambientalisti -. La resistenza civile lotta per portare alla luce queste contraddizioni: è maggiore lo sbigottimento, il castigo per un atto dimostrativo verso un’opera d’arte rispetto all’omicida protrarsi degli investimenti in combustibili fossili, vettore di conseguenze socio-climatiche devastanti. Occorre una revisione dei valori della nostra società, adesso".

Le richieste degli attivisti per l'ambiente

"Le nostre richieste ai politici sono sempre le stesse e restano ancora in attesa di risposte - concludono da Ultima Generazione - interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale; procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20 GW nell’anno corrente, e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili".

