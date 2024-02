Blocco del traffico a Roma domenica 4 e lunedì 5 febbraio. Ecco chi può circolare

A Roma il blocco traffico nella fascia verde anche nelle giornate domenica 4 e lunedì 5 febbraio. Troppo alto il valore limite per il PM10 e le criticità per la salute dei cittadini della Capitale causa alto tasso di smog con il sindaco Gualtieri che ha firmato l’ordinanza già in vigore da sabato 3 febbraio.

Lo stop per domenica

Nella giornata di domenica 4 febbraio non potranno circolare nella fascia verde sia le autovetture che gli autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4. Fermo anche per i ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2. Il blocco del traffico sarò attivo dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Il blocco di lunedì 5 febbraio

Come per domenica, lo stop alla circolazione riguarderà le categorie precedenti di autoveicoli e ciclomotori. Cambiano le fasce orarie con blocco del traffico dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

Gli altri divieti

Oltre al divieto di circolazione, nell’ordinanza del sindaco sono precisati altri limiti imposti sull’intero comune nelle giornate di domenica e lunedì. Nello specifico i veicoli non potranno sostare col motore acceso, non si potranno utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle e sarà in vigore ildivieto assoluto di combustioni all’aperto. Per far rispettare l’ordinanza saranno potenziati i controlli per le strade e simultaneamente sarà potenziate il lavoro di pulizia per le vie.

I mezzi che possono circolare

Nonostante i divieti, durante la domenica ecologica saranno diverse le deroghe permesse da Gualtieri e i veicoli che potranno circolare liberamente. Infatti non saranno sottoposti al blocco del traffico i mezzi della polizia, di soccorso e Pronto Intervento, i veicoli muniti di contrassegno per le persone invalide, e quelli predisposti alla gestione dei rifiuti. Libertà di circolare anche per le vetture car sharing, taxi, trasporto collettivo (pubblico e privato).

Potranno muoversi anche mezzi impiegati dai medici, per il trasporto a cerimonie religiose, lavori per conto del Comune o eicoli (limitatamente alla classe ambientale Euro 3) ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione "BI-FUEL" e tanti altri. Clicca qui per vedere la lista completa dei mezzi che potranno circolare.